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Will five-star QB Julian Lewis stick with USC?

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com
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Dave Berry is joined by Adam Gorney who says Auburn, Indiana and Colorado are all still making plays for five-star quarterback Julian "JuJu" Lewis, who is currently committed to USC.

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