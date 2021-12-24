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2023 WR Branch commits to USC

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with 2023 four-star wide receiver Zachariah Branch to break down his commitment to the Trojans.

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