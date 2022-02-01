 TrojanSports - Analysis: Caleb Williams to USC
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Analysis: Caleb Williams to USC

David Berry and Mike Farrell
Rivals.com Video

Mike Farrell breaks down the news of former Oklahoma quarterback Caleb Williams' transfer to USC.

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