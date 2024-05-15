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Four-star priority CB target Chuck McDonald talks connection with USC staff
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
Four-star Rivals100 cornerback Chuck McDonald announced his top four schools of Alabama, Oregon, Georgia and USC earlier this week with Rivals national recruiting analyst Adam Gorney, and after goi...
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