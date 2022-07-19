 TrojanSports - Future 50: Skill 1on1s
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Future 50: Skill 1on1s

David Berry
Rivals.com Video

Watch all the reps from the offensive and defensive skill players in one-on-ones at the Future 50!

Featured prospects:

Offense:
Jelani Thurman
Zachariah Branch
Noble Johnson
Ayden Williams
Makai Lemon
Jerrick Gibson

Defense:
Dijon Johnson
Desmond Ricks
Elliot Washington

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