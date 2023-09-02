USC started play Saturday down two main linebackers with Eric Gentry and Mason Cobb out with unspecified injuries. The Trojans would lose another linebacker in the second quarter when Tackett Curtis was ejected for targeting.
And yet, there were no excuses needed for the team's much-maligned defense.
Outside of a 73-yard reception in which Nevada's Spencer Curtis simply beat cornerback Domani Jackson in tight coverage down the sideline, setting up a short Wolf Pack touchdown, the visitors didn't score again and had trouble even mounting sustained drives.
This was exactly the kind of complete performance the No. 6-ranked Trojans needed in this kind of lopsided matchup as they did their part on both sides of the ball to close out a 66-14 win inside the Coliseum.
RELATED: Share your thoughts on the Trojans' performance on our Trojan Talk message board
USC (2-0) delivered 5 three-and-outs and forced 6 punts, a turnover on downs, two long missed field goals that didn't come close to the uprights and a punctuating defensive touchdown in the fourth quarter when Braylan Shelby forced a fumble on a sack and Stanley Ta'ufo'ou returned it 23 yards for the score. The Trojans held Nevada to 360 yards overall.
And offensively, of course, quarterback Caleb Williams put on another show, completing 18 of 24 passes for 319 yards, 5 touchdowns and 0 interceptions (plus 42 rushing yards) before giving way to backup Miller Moss late in the third quarter.
Williams started the game with consecutive completions of 11 yards (to Mario Williams), 30 yards (Dorian Singer on a one-handed catch down the sideline), 21 yards (Mario Williams) and a 22-yard touchdown thrown perfectly over the shoulder to star freshman Zachariah Branch in the end zone.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmVjaXNpb24gZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0NBTEVCY3N3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWxlYkNTVzwv
YT4gJmFtcDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS96YWNoYXJp
YWhiMDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHphY2hhcmlhaGIwMzwvYT7i
gLzvuI88YnI+PGJyPvCfk7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUGFjMTJOZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWMxMk5l
dHdvcms8L2E+wqA8YnI+8J+TsTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0g4
Z3RtOTl5Z3kiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTk5eWd5PC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vNXRTU3FXbm83USI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzV0
U1NxV25vN1E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNDIEZvb3RiYWxsIOKcjO+4jyAo
QHVzY2ZiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzY2ZiL3N0
YXR1cy8xNjk4MTA1ODY0MzA4MTA5NTUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PlNlcHRlbWJlciAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
After a punt on their next possession, the Trojans scored touchdowns on four straight series -- a 24-yard scoring scamper by MarShawn Lloyd, a 22-yard catch-and-run pass to Washington across the middle, a 15-yard fake-handoff and wide-open pass to Michael Jackson III in the end zone and a 13-yard completion to Rice after Williams danced in the pocket for an eternity and made a defender look silly before spotting Rice for the easy score.
That made it 35-7 at halftime.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tX2xsb3lkXzI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1fbGxveWRfMjwvYT4gdG8gdGhlIGhv
dXNlISDwn4+hPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhYzEyTmV0d29yaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj
MTJOZXR3b3JrPC9hPiA8YnI+8J+TsTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0g4Z3RtOTl5Z3kiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTk5eWd5PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNG9sanhTRmtkdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzRvbGp4U0ZrZHQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNDIEZvb3RiYWxsIOKcjO+4
jyAoQHVzY2ZiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzY2Zi
L3N0YXR1cy8xNjk4MTExNjYyMzg4MDYwNTM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGVmIFRhaGogY29va2luZyEg8J+RqOKAjfCfjbM8YnI+PGJyPvCf
k7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFjMTJOZXR3b3Jr
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWMxMk5ldHdvcms8L2E+IDxicj7w
n5OxOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhndG05OXlneSI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL0g4Z3RtOTl5Z3k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9h
Q0hjRVRxUHFyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYUNIY0VUcVBxcjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE2OTgxMTQzMzc2
MDczODk1Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NSklJSSBmb3IgdGhlIFREIOKAvO+4jzxicj48YnI+8J+TujogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWMxMk5ldHdvcms/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhYzEyTmV0d29yazwvYT4gPGJyPvCfk7E6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTk5eWd5Ij5odHRwczovL3QuY28v
SDhndG05OXlneTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29xT1M4ZmpX
RmIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9vcU9TOGZqV0ZiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IFVTQyBGb290YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTY5ODExNzM4NjA3Nzg4NDY1
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMiwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYWxlYi4gV2lsbGlhbXMuPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhYzEyTmV0d29yaz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AUGFjMTJOZXR3b3JrPC9hPiA8YnI+8J+TsTogPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOTl5Z3kiPmh0dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTk5
eWd5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQnVneUc3RFBJVCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0J1Z3lHN0RQSVQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNDIEZv
b3RiYWxsIOKcjO+4jyAoQHVzY2ZiKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3VzY2ZiL3N0YXR1cy8xNjk4MTIzMDM1NTIwMjI5Nzk5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Williams added a 45-yard touchdown to Washington, who had gotten behind the defense down the left sideline, early in the third quarter to push the lead to 42-7.
Williams tied Matt Barkley's USC record with his 11th 4-touchdown game -- achieving that feat in 31 fewer games than Barkley.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQUxFQmNzdz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsZWJDU1c8L2E+IOKeoe+4jyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RhaGpfd2FzaGluZ3Rvbj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGFoal93YXNoaW5ndG9uPC9hPiB0byBraWNr
IG9mZiB0aGUgc2NvcmluZyBpbiB0aGUgMm5kIGhhbGYhPGJyPjxicj7wn5O6
OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhYzEyTmV0d29yaz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFjMTJOZXR3b3JrPC9hPiA8YnI+8J+T
sTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOTl5Z3kiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9IOGd0bTk5eWd5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZTJ0
MUxBa1hOeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2UydDFMQWtYTno8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgVVNDIEZvb3RiYWxsIOKcjO+4jyAoQHVzY2ZiKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzY2ZiL3N0YXR1cy8xNjk4MTM3OTg4MDgz
OTgyNDkwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZWZlbnNlIGdldHMgaW4gb24gdGhlIHNjb3JpbmchPGJyPjxicj7w
n5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhYzEyTmV0d29y
az9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFjMTJOZXR3b3JrPC9hPiA8YnI+
8J+TsTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOTl5Z3kiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9IOGd0bTk5eWd5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
WGo0M2VnN2Q1aiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hqNDNlZzdkNWo8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgVVNDIEZvb3RiYWxsIOKcjO+4jyAoQHVzY2ZiKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzY2ZiL3N0YXR1cy8xNjk4MTQ2OTE3
NjY5MDc3Mzg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAzLCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Ta'ufo'ou's fumble return for touchdown gave USC a 52-7 lead early in the fourth quarter, at which point the Trojans had only allowed 222 yards.
But on the ensuing drive, Nevada backup QB AJ Bianco threw a 77-yard touchdown pass to Jamaal Bell down the left sideline as he beat third-string safety Anthony Beavers.
Still, it was a step forward for the defense overall.
And the offense wasn't done either -- freshman running back Quinten Joyner ripped off a 47-yard touchdown run with 9:09 left in the fourth quarter to make it 59-14.
Fellow freshman Duce Robinson scored a 71-yard touchdown after catching a pass from Moss with 4:02 left to play pushing the Trojans to the 66-point mark.
Overall, Lloyd led USC with 76 rushing yards and a TD on just 7 carries along with 2 catches for 59 yards. Joyner had 4 carries for 65 yards and a TD. Washington had 3 catches for 75 yards and 2 TDs and Mario Williams had 4 catches for 66 yards.
USC finished the game with 668 total yards of offense in Saturday's win.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgcnVuIGJ5IHRoZSByb29rIPCfkqjinIzvuI88YnI+PGJy
PvCfk7o6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFjMTJOZXR3
b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWMxMk5ldHdvcms8L2E+IDxi
cj7wn5OxOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhndG05OXlneSI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL0g4Z3RtOTl5Z3k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by85ZXRJWWpEdGt0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vOWV0SVlqRHRrdDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBVU0MgRm9vdGJhbGwg4pyM77iPIChAdXNjZmIpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNjZmIvc3RhdHVzLzE2OTgxNDk5
MjY0NTcxODQ1MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaGkiIGRpcj0i
bHRyIj5EVVVDRUVFIOKcjO+4jzxicj48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWMxMk5ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFBhYzEyTmV0d29yazwvYT4gPGJyPvCfk7E6IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9IOGd0bTk5eWd5Ij5odHRwczovL3QuY28vSDhndG05OXln
eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1liN1JHalV5eEwiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9ZYjdSR2pVeXhMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQyBGb290
YmFsbCDinIzvuI8gKEB1c2NmYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS91c2NmYi9zdGF0dXMvMTY5ODE1Mjc0MjEyMjg0ODI3ND9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Playing a Nevada team that went 2-10 last year and lost its final 10 games, this is exactly what the Trojans were supposed to do, but nonetheless it was a confidence-builder in some key areas for the team.
Check back for a full recap and postgame coverage.
NOTES: In addition to Gentry and Cobb, USC was also without defensive lineman Tyrone Taleni for a second straight game and slot receiver Raleek Brown was not spotted with the team during warmups. Offensive guard Gino Quinones was helped off the field in the first half, limping to the sideline and later returned with a big knee brace.