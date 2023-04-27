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LOOK: Photo gallery from USC WR Jordan Addison's NFL draft night

Jordan Addison hearing his name called at the NFL draft on Thursday night.
Jordan Addison hearing his name called at the NFL draft on Thursday night. (AP)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Jordan Addison became the latest highly-drafted USC wide receiver as he was selected 23rd overall in the first round of the NFL draft by the Minnesota Vikings on Thursday night.

Addison donned a pink suit, bow tie, big chain and sunglasses as he lived out the moment he's been working toward in his football career.

Here are some photos from Addison's big night in Kansas City, Missouri.

RELATED: Jordan Addison drafted No. 23 overall by the Vikings as USC extends draft streaks


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