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LOOK: Photos from USC's local football media day

USC receiver Brenden Rice answers questions from reporters at the Trojans' local media day Thursday.
USC receiver Brenden Rice answers questions from reporters at the Trojans' local media day Thursday. (Matt Moreno | TrojanSports)
Matt Moreno • TrojanSports
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

USC held its local media day Thursday giving players and coaches from each position group an opportunity to meet with reporters ahead of the start of fall camp Friday. Below are a collection of photos from Thursday's event that took place inside the John McKay Center.

Click here to watch video interviews with various Trojans players from Thursday's media day.


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