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RB Raleek Brown talking to coach Kiel McDonald.
RB Raleek Brown talking to coach Kiel McDonald. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff
QB Caleb Williams.
QB Caleb Williams. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
NFL HOF Jerry Rice, whose here to see his son Brenden.
NFL HOF Jerry Rice, whose here to see his son Brenden. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RB Raleek Brown working on receiving handoffs from coach Kiel McDonald.
RB Raleek Brown working on receiving handoffs from coach Kiel McDonald. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
WR Brenden Rice warming up.
WR Brenden Rice warming up. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
RUSH coach Roy Manning.
RUSH coach Roy Manning. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
QB Caleb Williams.
QB Caleb Williams. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
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