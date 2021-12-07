 TrojanSports - New 2022 Rivals250 rankings: See where USC's commits, top targets landed
News More News
{{ timeAgo('2021-12-07 12:16:40 -0600') }} football Edit

New 2022 Rivals250 rankings: See where USC's commits, top targets landed

Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

The new 2022 Rivals250 rankings were released Tuesday morning, and while the Trojans don't yet have a full class to evaluate as new coach Lincoln Riley is working to rally before the Dec. 15 early signing period, here's a look at how the program's commits and top targets landed.

**See the full rankings here**

Present USC commits

No. 17 -- five-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS) -- up 4 spots

No. 236 -- four-star CB Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.) -- down 3 spots

Unranked -- three-star DE Devan Thompkins (Edison Senior HS/Stockton, Calif.)

Unranked -- three-star OL Keith Olson (Napavine HS/Napavine, Wash.)

Unranked -- two-star P Atticus Bertrams (Australia)

Top USC targets

No. 10 -- five-star WR Tetairoa McMillan (Servite HS) -- up 22 spots

No. 14 -- five-star CB Domani Jackson (Mater Dei HS) -- down 5 spots

No. 15 -- five-star OG D.J. Campbell (Bowie HS/Arlington, Texas) -- up 9 spots

No. 28 -- five-star DE Mykel Williams (Columbus HS/Columbus, Ga.) -- down 1 spot

No. 45 -- four-star WR CJ Williams (Mater Dei HS)

No. 56 -- four-star DE Anthony Lucas (Chaparral HS/Scottsdale, Ariz.) -- up 24 spots

No. 57 -- four-star OT Josh Conerly (Rainier Beach HS/Seattle, Wash.) -- down 10 spots

No. 60 -- four-star WR Kevin Coleman (St. Mary's HS/St. Louis, Mo.) -- down 35 spots

No. 62 -- four-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.) -- down 6 spots

No. 73 -- four-star OLB David Bailey (Mater Dei HS) -- down 3 spots

No. 90 -- four-star WR Darrius Clemons (Westview HS/Portland, Ore.) -- up 28 spots

No. 91 -- four-star OLB Jaishawn Barham (St. Frances Academy/Baltimore, Md.) -- down 7 spots

No. 103 -- four-star OLB/DE Cyrus Moss (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.) -- down 14 spots

No. 107 -- four-star RB Jovantae Barnes (Desert Pines HS/Las Vegas, Nev.) -- down 9 spots

No. 120 -- four-star DE Derrick Moore (St. Frances Academy/Baltimore, Md.) -- up 48 spots

No. 158 -- four-star OG Neto Umeozulu (Allen HS/Allen, Texas) -- down 1 spot

No. 196 -- four-star LB Junior Tuihalamaka (Bishop Alemany HS) -- down 38 spots

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}