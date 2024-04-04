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PHOTOS: Check out our best shots from USC's 8th spring practice
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
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