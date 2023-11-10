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PODCAST: The Alex Grinch aftermath with Antonio Morales and Max Browne

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

The Athletic's Antonio Morales comes on the Trojan Talk podcast to weigh in on 10 pressing questions in the wake of the Alex Grinch firing and where USC's defense goes from here.

And the former QB Max Browne also chimes in on the Grinch aftermath and talks USC-Oregon.

**LISTEN HERE**

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