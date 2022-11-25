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PODCAST: Analyst Max Browne, ND insider Tyler James set stage for Saturday

TrojanSports Staff • TrojanSports
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Our resident TrojanSports.com analyst Max Browne weighs in on the storylines of the week, breaks down his favorite Lincoln Riley play call from the win over UCLA and makes his prediction for the game with Notre Dame on Saturday.

And Tyler James, Rivals' Notre Dame insider, shares insight on the Fighting Irish and his expectations for this matchup.

**LISTEN HERE**

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