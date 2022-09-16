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PODCAST: Breaking down Lincoln Riley's best play calls and top storylines

TrojanSports Staff • TrojanSports
Staff

Former USC quarterback and resident TrojanSports.com analyst Max Browne makes his weekly appearance on the Trojan Talk podcast to break down Lincoln Riley's best play calls from Week 2 and set the stage for the Fresno State game this weekend.

And the Orange County Register's Adam Grosbard joins the show to talk Max Williams, Shane Lee and other Trojans topics.

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