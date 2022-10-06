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PODCAST: Max Browne breaks down Caleb Williams' resurgent performance

TrojanSports Staff • TrojanSports
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Former USC quarterback and our resident TrojanSports.com analyst Max Browne breaks down Caleb Williams' incredible bounce-back performance vs. Arizona State last weekend, details his favorite play calls of the week from Lincoln Riley and Alex Grinch and previews the Trojans' game with Washington State.

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