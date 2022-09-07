News More News
{{ timeAgo('2022-09-07 16:42:19 -0500') }} football Edit

PODCAST: Max Browne breaks down USC's debut and scouts Stanford

TrojanSports Staff • TrojanSports
Staff

Former USC quarterback turned analyst Max Browne is back for a fourth season on the Trojan Talk podcast.

Browne joins TrojanSports.com's Ryan Young to break down USC's 66-14 win over Rice, from Lincoln Riley's play-calling to Caleb Williams' near-perfect performance to the defensive storylines, as well as preview the matchup with Stanford this week.

LISTEN HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}