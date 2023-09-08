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PODCAST: Trading takeaways from USC's first two games with Max Browne

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Resident TrojanSports.com analyst Max Browne joins host Ryan Young on the Trojan Talk podcast to discuss the Caleb Williams GQ story, the Raleek Brown situation, Browne dissects a Zachariah Branch route concept, the guys trade takeaways from the first two games and look ahead to USC-Stanford with predictions.

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