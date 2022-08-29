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PODCAST: What we 'think' and what we 'know' about this USC football team

TrojanSports Staff • TrojanSports
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The Athletic's Antonio Morales joins host Ryan Young on the Trojan Talk podcast to recap fall camp and trade thoughts, takeaways and expectations for this USC football team leading up to Lincoln Riley's first game Saturday vs. Rice.

The guys go back and forth in a segment called, 'What we think and what we know,' in trying to assess what to believe from the preseason.

**LISTEN HERE**

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