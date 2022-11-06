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Postgame Interviews after 41-35 win over Cal

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Watch all of the postgame interviews with USC players and Defensive Coordinator Alex Grinch after the Trojans' 41-35 win against Cal on Saturday night.

Safeties Bryson Shaw and Calen Bullock, linebacker Shane Lee, wide receiver Tahj Washington and running back Travis Dye all spoke to reporters after the main press conference.

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