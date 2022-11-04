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Recapping how USC's commits fared on the high school fields last week

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Every week, TrojanSports.com rounds up the stats and highlights from USC's commits from their performance in their high school games.

Five-star quarterback Malachi Nelson torched an overmatched opponent for six touchdowns in the first quarter, and USC's tandem of Texas running back commits A'Marion Peterson and Quinten Joyner dominated yet again to highlight the week.

Check out how the future Trojans fared last week!

Five-star QB Malachi Nelson (Los Alamitos HS) – 6 TDs (5 passing 1 rushing) in the first quarter, full stats not available. (Won 68-0 over Fountain Valley)

Nelson had a monster performance, scoring six touchdowns in the first quarter alone. He only played the first half and Nelson still might have been in for too long.

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