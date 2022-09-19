Every week, TrojanSports.com will track the performances and collect the highlights of USC's 2023 and 2024 commits.
Catch up on the latest action from the Trojans' recruiting class here. (All stats credited to MaxPreps.com unless otherwise noted.)
Big games from QB Malachi Nelson, WRs Makai Lemon, Zachariah Branch and Ja'Kobi Lane, RBs A'Marion Peterson and Quinten Joyner, ATH/TE Kade Eldridge, DE Grant Buckey and new 2024 TE commit Joey Olsen.
Five-star QB Malachi Nelson (Los Alamitos HS): 16-of-20 passing for 235 pass yards, (at least) 1 TD (per LA Times)
Four-star WR Makai Lemon (Los Alamitos HS): 12 receptions for 184 yards, 1 TD
Malachi Nelson and Makai Lemon keep making their connection to each other well known with another big game by both players last Thursday against Santa Margarita.
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Five-star WR Zachariah Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.): 2 catches for 22 yards, 2 TDs, 69-yard punt return TD
The five-star highlight machine seized an ESPN spotlight to score three times vs. Brookwood HS, out of Georgia, including the long punt return that got a lot of shares on social media.
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Three-star DT Sam Greene (St. Frances Academy/Baltimore, Md.): No stats available, but here's a highlight clip of the Trojans' newest 2023 commit.