Every week, TrojanSports.com will recap how USC's committed recruits performed in their respective games. The TrojanSports team is also spread across the area each week seeing as many prospects in person as we can. This past Friday night, we watched four-star tight end target Duce Robinson and new wide receiver commit Ja'Kobi Lane and will have highlight packages coming on both early this week. As for the roundup (most stats credited to MaxPreps.com) ...

Four-star LB Tackett Curtis (Many HS/Many, La.) – 2-for-3 passing for 35 Yards, 2 carries for 25 yards, 2 Solo Tackles, 3 Assists, 152 punt return yards, 2 punt return TDs It seems like Tackett Curtis did it all Friday night. He only had 5 total tackles on defense, but add in a violent pass breakup and a dominant special teams performance and it's easy to see why he's such a highly-rated prospect. When the linebacker/quarterback is your punt returner, it shows what kind of athlete he is -- especially when he returns two punts for touchdowns. Not sure how their offense is running, but it seemed like a good first game for the team.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBmaXJzdCBwdW50IHJldHVybiBmcm9tIEZyaWRheSEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VKWk9KTDcxZVAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9l SlpPSkw3MWVQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRBQ0tFVFQgQ1VSVElTIChAY3Vy dGlzX3RhY2tldHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY3Vy dGlzX3RhY2tldHQvc3RhdHVzLzE1NjY1MjYxMzE2NTc5MjQ2MDk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBzZWNvbmQgcHVudCByZXR1cm4gZnJvbSBGcmlkYXkhIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hTjFvaWJEMDBsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v YU4xb2liRDAwbDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUQUNLRVRUIENVUlRJUyAoQGN1 cnRpc190YWNrZXR0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2N1 cnRpc190YWNrZXR0L3N0YXR1cy8xNTY2NTI2NDU1OTU3MzE1NTg0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSB0aGlyZCBwdW50IHJldHVybiBmcm9tIEZyaWRheSEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzMyS2FvcE9rN1MiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8z Mkthb3BPazdTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRBQ0tFVFQgQ1VSVElTIChAY3Vy dGlzX3RhY2tldHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY3Vy dGlzX3RhY2tldHQvc3RhdHVzLzE1NjY1MjY4NTU5MjYzOTg5NzY/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ObyBmbHkgem9uZfCfkqrwn4+7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9tRWxMTmx4QlV2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbUVsTE5seEJVdjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBUQUNLRVRUIENVUlRJUyAoQGN1cnRpc190YWNrZXR0KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2N1cnRpc190YWNrZXR0L3N0 YXR1cy8xNTY2NTk1NjczMDI1Mzg0NDQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Five-star QB Malachi Nelson (Los Alamitos HS) -- 17 of 27 passing for 189 yards and 3 TDs Los Alamitos lost 33-28 to Basha HS, out of Arizona. Nel

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdXR1cmUgVVNDIHRlYW1tYXRlcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01hbGFjaGk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hbGFj aGk8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dldGFi YWdrYWk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdldGFiYWdrYWk8L2E+IGZv ciB0aGUgVEQgPGJyPjxicj5CdXQgd2hhdCB3YXMgdGhlIGZsYWcgZm9yIPCf pJQgPGJyPjxicj7wn46lPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNDb3JleT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzQ29yZXk8 L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFtZ29ybmV5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhZGFtZ29ybmV5PC9hPiB8IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbllvdW5nUml2YWxzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFuWW91bmdSaXZhbHM8L2E+IHwgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VU0NfUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBVU0NfUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vMG5RYmZjM1VYQiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBuUWJmYzNVWEI8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTU2NjI1MzU5NTQ0MzM1OTc0 ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdXR1cmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VU0Nf RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVTQ19GQjwvYT4gRHVvIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFsYWNoaT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5ATWFsYWNoaTwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vZ2V0YWJhZ2thaT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2V0 YWJhZ2thaTwvYT4gY29ubmVjdGVkIGZvciAyIFREcyBpbiB0aGUgMXN0IFF1 YXJ0ZXIgbGFzdCBuaWdodC4uIHNvbWV0aGluZyB0byBiZSBleGNpdGVkIGFi b3V0ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRmln aHRPbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZpZ2h0 T248L2E+4pyM8J+PvSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Nj b3R0X1NjaHJhZGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTY290dF9TY2hy YWRlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZmFycmVs bHNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWZhcnJlbGxzcG9ydHM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaW5zaWRldHJveT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaW5zaWRldHJveTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9TaG90Z3VuU3ByP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT aG90Z3VuU3ByPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Vy aWtUTWNLaW5uZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVyaWtUTWNLaW5u ZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YTXZMZ2VUSG9sIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vWE12TGdlVEhvbDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBMZWdlbmRh cnlTcG9ydHNNZWRpYSAoQExTTV83MTQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTFNNXzcxNC9zdGF0dXMvMTU2NjUwNDYwNTM0NDY4MTk4ND9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3MgQWxhbWl0b3MgUUIgTWFsYWNoaSBOZWxzb24gZmluZHMgaGlz IFdSIEthc3NpdXMgQXNodGlhbmkgZm9yIHRoZSAyMCB5ZCBURCEhIDI4LTI3 IExBIDk6MTkgNHRoUTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTG9z QWxhbWl0b3NIaWdoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMb3NBbGFtaXRv c0hpZ2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFsYWNo aT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFsYWNoaTwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Bc2h0aWFuaUthc3NpdXM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEFzaHRpYW5pS2Fzc2l1czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1l1RGxjRTJFRk4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZdURsY0Uy RUZOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEp1c3QgQ2hpbGx5IChASlVTVENISUxMWSkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KVVNUQ0hJTExZL3N0YXR1 cy8xNTY2MjgwNjk5MDMxNjcwNzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciA0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Four-star RB Quinten Joyner (Manor HS/Manor, Texas) – 13 carries for 202 yards and 4 TDs His team didn’t play a very good opponent, but those numbers speak for themselves. Averaging 15.5 yards per carry is an unsustainable number, but he did rip one of those runs for 51 yards, so he has getaway speed. Seeing the video of his 40-yard touchdown run (not available on Twitter, unfortuantely), he runs up the middle, jump cuts the linebacker, and uses his speed to get past every defender for an impressive touchdown. It was a big improvement from his last game so it's good to see him bounce back.