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{{ timeAgo('2022-12-20 16:10:49 -0600') }} football Edit

Rivals analysts discuss five-star DE Matayo Uiagalelei's pending decision

Adam Gorney and Woody Wommack
Rivals.com

Rivals recruiting analyst Adam Gorney joins Woody Wommack to discuss the scenarios creating buzz in five-star defensive end Matayo Uiagalelei's recruitment as the early signing period begins Wednesday.

USC remains a top contender for Uiagalelei, who has been to campus numerous times in the last year and talked with coach Lincoln Riley on the field after the Trojans' win over Notre Dame last month.

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