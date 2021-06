See where USC's commits and top targets rank in the updated 2022 Rivals250

The new Rivals250 rankings for the 2022 recruiting class are out, and the list is full of USC commits and top targets.

Here's a look at the USC commits that landed in the updated top-250 and how their rankings changed:

-5-star CB Domani Jackson (Mater Dei HS) -- No. 10 (down 8 spots)

-4-star QB Devin Brown (Queen Creek, Ariz.) -- No. 175 (down 4 spots)

-4-star CB Fabian Ross (Las Vegas, Nev.) -- No. 225 (previously outside Rivals250)

Meanwhile, here's where USC's top remaining targets sit in the new rankings:

No. 9 -- 5-star DT Keithian "Bear" Alexander (Brewer HS/Fort Worth, Texas)

No. 15 -- 5-star CB Will Johnson (Grosse Pointe South HS/Grosse Pointe, Mich.)

No. 21 -- 5-star OG Devon Campbell (Bowie HS/Arlington, Texas)

No. 25 -- 5-star DE Mykel Williams (Hardaway HS/Columbus, Ga.)

No. 29 -- 4-star WR CJ Williams (Mater Dei HS)

No. 38 -- 4-star APB Raleek Brown (Mater Dei HS) *Oklahoma commit

No. 42 -- 4-star OT Josh Conerly (Rainier Beach HS/Seattle, Wash.)

No. 43 -- 4-star OLB Harold Perkins (Cypress Park HS/Cypress, Texas)

No. 44 -- 4-star WR Tetairoa McMillan (Servite HS)

No. 52 -- 4-star RB Gavin Sawchuk (Valor Christian HS/Highlands Ranch, Colo.)

No. 53 -- 4-star S Zion Branch (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

No. 56 -- 4-star CB Gentry Williams (Booker T. Washington HS/Tulsa, Okla.)

No. 59 -- 4-star OG Earnest Greene (St. John Bosco HS)

No. 64 -- 4-star OLB David Bailey (Mater Dei HS)

No. 69 -- 4-star CB Earl Little (American Heritage HS/Plantation, Fla.)

No. 80 -- 4-star DT Hero Kanu (Santa Margarita Catholic HS)

No. 83 -- 4-star WR Evan Stewart (Liberty HS/Frisco, Texas)

No. 95 -- 4-star S Larry Turner-Gooden (St. Bernard HS) *Arizona State commit

No. 100 -- 4-star DT Chris McClellan (Owasso HS/Owasso, Okla.)

No. 106 -- 4-star OT Elijah Pritchett (Columbus HS/Columbus, Ga.)

No. 113 -- 4-star WR Darrius Clemons (Westview HS/Portland, Ore.)

No. 114 -- 4-star WR Shazz Preston (St. James HS/St. James, La.)

No. 119 -- 4-star DT Christen Miller (Cedar Grove HS/Ellenwood, Ga.)

No. 122 -- 4-star RB Jovantae Barnes (Desert Pines HS/Las Vegas, Nev.)

No. 125 -- 4-star OT Addison Nichols (Greater Atlanta Christian HS/Norcross, Ga.)

No. 138 -- 4-star RB Ollie Gordon (Trinity HS/Euless, Texas) *Oklahoma State commit

No. 145 -- 4-star OG Neto Umeozulu (Allen HS/Allen, Texas)

No. 147 -- 4-star WDE Wilfredo Aybar (Cheshire Academy/Cheshire, Conn.)

No. 148 -- 4-star WR Chris Marshall (Fort Bend Marshal HS/Missouri City, Texas)

No. 149 -- 4-star DE Anthony Lucas (Chaparral HS/Scottsdale, Ariz.)

No. 162 -- 4-star WR Kojo Antwi (Lambert HS/Suwanee, Ga.)

No. 174 -- 4-star WR Isaiah Sategna (Fayetteville HS/Fayetteville, Ark.) *Texas A&M commit

No. 176 -- 4-star WR DJ Allen (Gladewater HS/Gladewater, Texas)

No. 189 -- 4-star OG Dave Iuli (Puyallup HS/Puyallup, Wash.)

No. 203 -- 4-star OLB Anto Saka (Loyola Blakefield HS/Towson, Md.)

No. 225 -- 4-star CB commit Fabian Ross (Bishop Gorman HS/Las Vegas, Nev.)

No. 235 -- 4-star RB De'Anthony Gatson (Newton HS/Newton, Texas)

