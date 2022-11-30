Social media reaction from the prospects who attended USC's win over ND
USC had a loaded list of visiting prospects in attendance to watch its 38-27 win over Notre Dame on Saturday in the Coliseum.
Here's what those recruits and/or those close to them have posted on social media about their experience.
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Cooper Cook - 2027 DE
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