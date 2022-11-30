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Social media reaction from the prospects who attended USC's win over ND

Rivals100 edge rusher Matayo Uiagalelei with USC coach Lincoln Riley after the Trojans' win over Notre Dame on Saturday.
Rivals100 edge rusher Matayo Uiagalelei with USC coach Lincoln Riley after the Trojans' win over Notre Dame on Saturday. (From Dave Uiagalelei's Twitter.)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC had a loaded list of visiting prospects in attendance to watch its 38-27 win over Notre Dame on Saturday in the Coliseum.

Here's what those recruits and/or those close to them have posted on social media about their experience.

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