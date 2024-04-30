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The latest on 2026 five-star DE Jahkeem Stewart and USC
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
The No. 1-ranked prospect in 2026 recruiting class was out in Dallas for the Rivals Camp Series stop last weekend. Five-star defensive end Jahkeem Stewart doesn't have much left to prove as a prosp...
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