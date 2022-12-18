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football
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USC adds former Arizona starting CB Christian Roland-Wallace
Lincoln Riley and USC keep stacking talent from the transfer portal, adding former Arizona cornerback
Christian Roland-Wallace on Sunday.
MORE: TRANSFER TRACKER
During his time at Arizona, Roland-Wallace started 37 games and tallied 169 career tackles, 3.5 tackles for loss, 18 passes-defended, and two interceptions.
This past season, he recorded 58 tackles, six passes defended, and two forced fumbles.
Roland-Wallace becomes the fourth transfer addition for the Trojans, joining former Arizona defensive lineman
Kyon Barrs, Georgia State linebacker Jamil Muhammad, and Arizona State punter Edward Czaplicki.
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