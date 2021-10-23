 TrojanSports - USC at Notre Dame: Pregame notes, video and live thread from South Bend
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USC at Notre Dame: Pregame notes, video and live thread from South Bend

TrojanSports Staff • TrojanSports
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SOUTH BEND, Ind. -- After an unfortunate one-year break from the long-standing rivalry series due to the pandemic -- the first year USC and Notre Dame didn't play since World War II, the Trojans (3-3) are back in South Bend to clash with the No. 13 Fighting Irish (5-1).

Follow along with our in-game commentary on lively discussion on the Trojan Talk message board.

Check out our pregame videos from the Trojans' arrival at Notre Dame Stadium and warmups:

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