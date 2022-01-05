 TrojanSports - USC makes the top 5 for 2022 four-star CB Jahlil Florence
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USC makes the top 5 for 2022 four-star CB Jahlil Florence

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

When 2022 four-star cornerback Jahlil Florence decommitted from Oregon on Dec. 9, USC and its new coaching staff joined the pursuit of the San Diego standout.

Florence has taken his time to survey his options since backing off his Ducks pledge and he's now narrowed his list of contenders to five schools -- USC, Oregon still, Miami, Oklahoma and Florida.

He took an official visit to USC the last weekend before the dead period in mid December.

The Trojans have three defensive backs signed in this 2022 class in five-star CB Domani Jackson, four-star CB Fabian Ross and four-star safety Zion Branch, but they continue to look for more help at the position.

They hosted Colorado CB transfer Christian Gonzalez for an official visit Tuesday-Wednesday and offered 2022 three-star CB Kylon Griffin, a former Mississippi State commit from Montgomery, Ala., on Wednesday.

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