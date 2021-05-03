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USC priority RB target Jovantae Barnes looks ahead to his Trojans visit
Ryan Young
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TrojanSports
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MESQUITE, Nev. -- With the NCAA recruiting dead period ending after this month, recruits are lining up visits for what will be a very busy June for many. Four-star running back Jovantae Barnes plan...
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