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WATCH: Interviews with Zachariah Branch and other USC players

Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

USC WR Zachariah Branch talked with media after practice Wednesday talking about his punt return skills and more.

Watch the full interview with Branch along with interviews with freshman RB Quinten Joyner, WR Tahj Washington, OG Jarrett Kingston, CB Domani Jackson, RUSH Jamil Muhammad, and LB Raesjon Davis

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