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WATCH: Lincoln Riley, Caleb Williams & Shane Lee recap USC's win over Rice

Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

USC collected the first win of the Lincoln Riley era on Saturday as the Trojans defeated Rice, 66-14, behind strong play on both sides of the ball. After the game Riley, quarterback Caleb Williams and linebacker Shane Lee spoke about the season-opening victory.

Watch the postgame interviews below:

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