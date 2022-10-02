News More News
{{ timeAgo('2022-10-02 02:13:21 -0500') }} football Edit

WATCH: Postgame reaction from Lincoln Riley, Caleb Williams and Eric Gentry

Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

While there were questions asked all week about quarterback Caleb Williams' uncharacteristic struggles last Saturday at Oregon State, the questions that followed this Saturday night after a 42-25 USC win over Arizona State were all about the QB's strong bounce-back performance.

Watch the postgame press conference with Williams, coach Lincoln Riley and linebacker Eric Gentry.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}