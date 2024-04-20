PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: QB Miller Moss and USC teammates discuss spring game performance
Ryan Young
•
TrojanSports
Publisher
After USC's spring game Saturday -- which was won by the defense, 43-28, with an adjusting scoring system -- a handful of Trojans players talked about the performance and storylines from the day.
Watch the postgame press conferences with QB Miller Moss, C Jonah Monheim, WR Zachariah Branch, DE Jamil Muhammad, S Kamari Ramsey and DB Prophet Brown.
**Join our postgame discussion on our Trojan Talk board and ask any questions you have about the Trojans**
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzYy5yaXZhbHMuY29tL25l
d3Mvd2F0Y2gtcWItbWlsbGVyLW1vc3MtYW5kLXVzYy10ZWFtbWF0ZXMtZGlz
Y3Vzcy1zcHJpbmctZ2FtZS1wZXJmb3JtYW5jZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rp
b24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNj
cmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJz
Y3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRo
ZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2
ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWlt
Zy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0
QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4K
ICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20v
cD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ1c2Mucml2YWxz
LmNvbSUyRm5ld3MlMkZ3YXRjaC1xYi1taWxsZXItbW9zcy1hbmQtdXNjLXRl
YW1tYXRlcy1kaXNjdXNzLXNwcmluZy1nYW1lLXBlcmZvcm1hbmNlJmM1PTIw
MjI3MzMxNjImY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0
Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK