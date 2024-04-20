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WATCH: QB Miller Moss and USC teammates discuss spring game performance

Miller Moss and Zachariah Branch.
Miller Moss and Zachariah Branch.
Ryan Young • TrojanSports
Publisher
@RyanYoungRivals

After USC's spring game Saturday -- which was won by the defense, 43-28, with an adjusting scoring system -- a handful of Trojans players talked about the performance and storylines from the day.

Watch the postgame press conferences with QB Miller Moss, C Jonah Monheim, WR Zachariah Branch, DE Jamil Muhammad, S Kamari Ramsey and DB Prophet Brown.

**Join our postgame discussion on our Trojan Talk board and ask any questions you have about the Trojans**

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