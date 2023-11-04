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WATCH: Rivals analysts break down USC vs. Washington

USC faces a tough test Saturday as it hosts No. 5 Washington in a major Pac-12 battle at the Coliseum.
USC faces a tough test Saturday as it hosts No. 5 Washington in a major Pac-12 battle at the Coliseum. (Ryan Sun | Associated Press)
TrojanSports
Staff

Rivals analysts Adam Gorney and John Garcia provide their thoughts on Saturday's game at the Coliseum between No. 24 USC and No. 5 Washington.

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