TrojanSports

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WATCH: Rivals analysts break down USC vs. Washington
Rivals analysts Adam Gorney and John Garcia provide their thoughts on Saturday's game at the Coliseum between No. 24 USC and No. 5 Washington.
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