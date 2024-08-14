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WATCH: Sights and sounds from USC's Tuesday practice
Ryan Young
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TrojanSports
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Watch clips of USC's linebackers going through drills with coach Matt Entz during practice Tuesday.
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