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WATCH: USC AD Mike Bohn shares more perspective on hiring of Lincoln Riley

New USC football coach Lincoln Riley with athletic director Mike Bohn on Monday inside the Coliseum.
New USC football coach Lincoln Riley with athletic director Mike Bohn on Monday inside the Coliseum. (AP)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

After the formal press conference to introduce new head football coach Lincoln Riley on Monday, USC athletic director Mike Bohn talked with reporters to offer more perspective on what went into the decision and how it came together.

Watch the interview with Bohn here:

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