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WATCH: USC coach Lincoln Riley throws out first pitch at Dodgers game

TrojanSports Staff • TrojanSports
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It was USC Night at Dodger Stadium on Friday, and Trojans football coach Lincoln Riley threw out the ceremonial first pitch.

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