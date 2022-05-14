WATCH: USC coach Lincoln Riley throws out first pitch at Dodgers game
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It was USC Night at Dodger Stadium on Friday, and Trojans football coach Lincoln Riley threw out the ceremonial first pitch.
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