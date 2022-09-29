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WATCH: USC DC Alex Grinch talks Wednesday of Arizona State week

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

USC defensive coordinator Alex Grinch had his regular Wednesday post-practice interview session with reporters, talking a little about the matchup this week with Arizona State but far more about linebacker Eric Gentry's emergence, rush end Korey Foreman's lack of usage and other topics.

Watch the full interview here:

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