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WATCH: USC defensive coordinator Alex Grinch talks UCLA matchup

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

USC defensive coordinator Alex Grinch is preparing for one of his toughest tests all season as the No. 7 Trojans visit No. 16 UCLA and the Bruins' dynamic rushing offense led by running back Zach Charbonnet and quarterback Dorian Thompson-Robinson.

Grinch talked about the matchup and other topics Wednesday after practice.

Watch the full interview here:

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