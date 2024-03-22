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WATCH: USC defensive players share perspective after two spring practices
Jeff McCulloch
•
TrojanSports
Staff Writer
USC's defensive players were made available to media Thursday for after the Trojans' second spring practice.
A lot of the talk focused on the strength/weight gains from the offseason training program and how a new emphasis in that regard led to some significant physical transformations.
Hear defensive end Braylan Shelby, defensive end Jamil Muhammad and linebacker Mason Cobb talk about that topic and their own goals for the year ahead. Full interviews below:
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