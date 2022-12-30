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football
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WATCH: USC interviews from the Under Armour Next All-America Game
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
ORLANDO, Fla. -- Several of USC's key signees and the Trojans' biggest remaining 2023 recruiting target arrived Thursday in Orlando for the start of the Under Armour Next All-America Game week.
TrojanSports.com caught up with five-star wide receiver Zachariah Branch, four-star wide receiver Makai Lemon, three-star offensive lineman Micah Banuelos and five-star uncommitted tight end target Duce Robinson.
Watch those full interviews below with more to come this week.
Meanwhile, Lemon stood out Friday during skill competitions.
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