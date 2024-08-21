USC is winding down the final week of the preseason with the season opener vs. LSU just a week and a half away.
After the Trojans' Tuesday and Wednesday practices, a number of players spoke with media about the end of camp and key storylines moving forward.
Watch video interviews below with quarterback Miller Moss, offensive linemen Emmanuel Pregnon and Alani Noa, tight end Kade Eldridge, running back Woody Marks, cornerback John Humphrey, safety Kamari Ramsey, versatile defensive back Jaylin Smith, linebacker Eric Gentry, safety Akili Arnold and defensive lineman Nate Clifton.
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