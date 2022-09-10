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WATCH: USC QB Caleb Williams featured on College GameDay

TrojanSports Staff • TrojanSports
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USC quarterback Caleb Williams was featured on College GameDay on Saturday morning in an interview with Holly Rowe.

Watch a clip of the segment here:

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