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WATCH: USC's Lincoln Riley, Caleb Williams and Shane Lee after win

USC athletic director Mike Bohn congratulates coach Lincoln Riley on the win over UCLA.
USC athletic director Mike Bohn congratulates coach Lincoln Riley on the win over UCLA. (Gary A. Vasquez/USA TODAY Images)
Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Lincoln Riley's first taste of the USC-UCLA rivalry was highly-entertaining as his Trojans outlasted the Bruins for a 48-45 win in the Rose Bowl on Saturday night.

Watch the postgame press conference with Riley, quarterback Caleb Williams and linebacker Shane Lee discussing the win.

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