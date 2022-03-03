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WATCH: USC WR commit Zachariah Branch mic'd up at the Rivals L.A.camp

TrojanSports Staff • TrojanSports
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USC wide receiver commit Zachariah Branch is always entertaining, so it only made sense to attach a mic to him during the Rivals Camp Series stop in Los Angeles last weekend.

Watch the highlights from Branch's mic'd up session here:

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