WATCH: USC WR commit Zachariah Branch mic'd up at the Rivals L.A.camp

USC wide receiver commit Zachariah Branch is always entertaining, so it only made sense to attach a mic to him during the Rivals Camp Series stop in Los Angeles last weekend.
Watch the highlights from Branch's mic'd up session here:
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