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WATCH: Video highlights from USC's Wednesday practice

Ryan Young • TrojanSports
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@RyanYoungRivals

Watch video from the early part of USC's Wednesday practice as defensive coordinator Alex Grinch sets the tone for his group and the wide receivers work on the other side of the field with Dennis Simmons.

Reporters are allowed to post up to 3 minutes of video from practice, from the opening 15-20 minutes of the session.

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