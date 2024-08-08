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WATCH: Video interviews with OL coach Josh Henson, USC players Thursday
Jeff McCulloch
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TrojanSports
Staff Writer
After USC's first full-pad practice Thursday morning, offensive coordinator/offensive line coach Josh Henson and a handful of players talked with reporters.
Watch interviews with Henson, quarterbacks Miller Moss and Jayden Maiava, offensive linemen Mason Murphy and Jonah Monheim and wide receivers Duce Robinson, Makai Lemon, Ja'Kobi Lane and Josiah Zamora, who discussed recently being put on scholarship.
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