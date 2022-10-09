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WATCH: Video interviews with USC players after win over Washington State

LB Eric Gentry.
LB Eric Gentry. (Jeff McCulloch/TrojanSports.com)
Jeff McCulloch • TrojanSports
Staff Writer
@Rivals_Jeff

Watch our full postgame interview with linebacker Eric Gentry, as well as interviews with safety Max Williams, cornerback Mekhi Blackmon, LG Andrew Vorhees, linebacker Ralen Goforth, wide receivers Brenden Rice and Mario Williams, plus the postgame press conference as running back Travis Dye and defensive lineman Tuli Tuipulotu joined Lincoln Riley.

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