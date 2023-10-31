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Ask Rivals recruiting director Adam Gorney anything about USC recruiting

Staff
TrojanSports.com

Rivals national recruiting director Adam Gorney is answering our subscribers' questions all week about USC recruiting, Lincoln Riley, the Trojans' showdown with Washington this Saturday, national recruiting, etc.

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